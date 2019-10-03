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Yaramazlara biraz batar!

AYM’den HDP’li Önder için ‘ihlal’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Nevruz’undaki konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan Önder’e üç yıl altı ay hapis cezası vermişti.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını yerinde bulmuş ve ceza kesinleşmişti. Önder, AYM’ye başvuruda bulunmuştu.

HDP’li siyasetçi, 6 Aralık 2018’de cezasının infazı için Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’ne girmişti.

HDP’li Önder’in dosyası AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

Cezası kesinleşen HDP’li Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi

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