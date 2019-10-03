AYM’den HDP’li Önder için ‘ihlal’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Nevruz’undaki konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan Önder’e üç yıl altı ay hapis cezası vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını yerinde bulmuş ve ceza kesinleşmişti. Önder, AYM’ye başvuruda bulunmuştu.
HDP’li siyasetçi, 6 Aralık 2018’de cezasının infazı için Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’ne girmişti.