AYM’den Gülmen ve Özakça’ya ret: Cezaevinde olmaları tehlike oluşturmuyor

Anayasa Mahkemesi, işlerine dönmek için 112 gündür açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tahliye talebiyle yaptıkları başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

İkili, açlık grevlerinin 112’inci gününde.

‘Tehlike oluşturmuyormuş’

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre AYM’nin ret kararında, Gülmen ve Özakça’nın cezaevinde bulunmasının, yaşamlarına, maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik bir tehlike oluşturmadığı savunuldu.