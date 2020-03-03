AYM’den Gezi kararı: Talimat ile müdahale arasındaki bağa ilişkin delil yok

KEMAL GÖKTAŞ

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı eylemlerinde polisin müdahalesi sonucu yaralanan dört vatandaşın suç duyurusunda bulunduğu dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dönemin içişleri bakanı Muammer Güler hakkında soruşturma yapılmamasının, dönemin İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu ve il emniyet müdürü Hüseyin Çapkın hakkında ise İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesinin kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddiasını reddetti.

AYM kararında, yaralanma ile sonuçlanan müdahale ile vali ve emniyet müdürünün talimatları arasındaki ‘illiyet’ (neden-sonuç) bağını gösteren delil olmadığı savunuldu.

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AYM, başbakan ve bakanlar hakkındaki soruşturmanın ise TBMM’nin yetkisinde olduğunu hatırlattı.

AYM kararı ile, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Erdoğan ve Güler hakkındaki suçlamalara ilişkin dosyayı TBMM’ye göndermeye karar verdiği, ancak Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Yargıtay’ın bu kararı kaldırdığı da ortaya çıktı.

Yaralılardan suç duyurusu

Başvurucular Cihan Mutlu, Gökçe Algan, Ergin Şahin ve Alper Merdoğlu İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerinde yaralandı.

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Başvurucular genel olarak kolluk görevlilerince darbedilmeleri, ayrıca yakın mesafeden ve doğrudan atılan gaz fişeği ile toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) tarafından hedef alınarak sıkılan tazyikli su sonucu yaralandıklarını belirterek gösterilerde görev alan kolluk görevlilerinin yanı sıra başbakan, içişleri bakanı, İstanbul valisi ve il emniyet müdürü hakkında İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, vali ve il emniyet müdürü yönünden soruşturmanın ayrılması suretiyle görevsizlik kararı verilerek soruşturma dosyası Yargıtay başsavcılığına gönderdi.

Yargıtay başsavcılığı ise soruşturma izni verilmesi için dosyayı İçişleri Bakanlığı’na gönderdi. İçişleri Bakanlığı ise soruşturma izni verilmemesine karar verdi. Bu karara yapılan itirazın Danıştay 1. Dairesi’nin kararıyla reddedilmesi üzerine Yargıtay başsavcılığınca soruşturma kayıttan düşürüldü.

Mahkeme dosyayı Meclis’e göndermeye karar vermiş

Başbakan ve içişleri bakanı hakkındaki şikayet yönünden soruşturma dosyası ise savcılık tarafından Gezi Parkı eylemleri nedeniyle yapılan diğer şikayetlerle birleştirilerek ‘işlem yapılmasına yer olmadığına’ karar verildi.

Bu karara yapılan itiraz üzerine Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 28 Mart 2014’te başbakan ve bakanların iddia edilen suçlarla ilgili sorumluluğunun bulunup bulunmadığını değerlendirme yetkisinin TBMM’ye ait olduğuna dikkat çekilerek dosyanın TBMM’ye gönderilmesi için savcılığın kararı kaldırıldı.

Ancak Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma yoluna gitmesi üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nce 11 Mart 2015’te Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi kararı kaldırıldı.

AYM: Bağı gösteren delil yok

Başvurucular adına avukat Meriç Eyüboğlu, her iki karara karşı AYM’ye başvurdu.

Başvurucular, Gezi Parkı olaylarında kolluk görevlileri tarafından yaralandıklarını iddia ederek sorumlulukları bulunduğunu ileri sürdükleri başbakan ve içişleri bakanı hakkında işlem yapılmamasına karar verilmesinin ve İstanbul valisi ile il emniyet müdürü hakkında soruşturma izni verilmemesinin temel insan haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

AYM kararında şöyle dendi:

“Başvurucuların yaralanmasına neden olan kolluk kuvvetlerine müdahale emrini veren ve bu müdahaleyi kontrolsüz bırakan olayda Vali ve İl Emniyet Müdürünün de sorumluluğu olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede de başvurucular, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile üst düzey kamu görevlilerinin talimatları arasında ceza hukuku kapsamında bir illiyet bağının bulunduğunu savunulabilir kılan bir bilgi veya belge ortaya koyamamıştır.”

‘FETÖ’ye yardım eden vali ve emniyet müdürü

AYM’nin bu yorumu Gezi eylemlerine yapılan sert müdahalelerin arkasında ‘FETÖ’nün olduğu iddiasını yeniden gündeme getirdi. AYM’nin ‘illiyet bağını gösteren delil bulunmadığı’ sonucuna vardığı Çapkın ve Mutlu ‘FETÖ’ye yardım suçundan ceza almışlardı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Mutlu’ya verilen üç yıl bir ay 15 gün, Çapkın’a verilen iki yıl bir ay hapis cezasını onamıştı.

‘TBMM’nin yetki alanında’

Kararda şöyle dendi: “Diğer yandan başvurucuların varlığı iddia edilen müdahale talimatının kolluk görevlilerinin yetkisini aşacak biçimde müdahale etmelerine yönelik olduğuna ilişkin herhangi bir somut kanıt gösteremedikleri, dolayısıyla iddialarının her türlü makul şüpheden uzak kanıt unsuru içermediği ve savunulabilir olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Savcılar o şikayeti inceleyemez

Karar şöyle devam etti: “Aynı doğrultuda başbakan ve içişleri bakanı yönünden de söz konusu müdahale ile verilen talimatlar arasında illiyet bağını gösterir hiçbir kanıt unsuru bulunmadığı, dolayısıyla iddiaların soyut ve kanıtlanmamış şikayet niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Ceza hukuku bağlamında kötü muamele yasağına aykırı fiillerin cezalandırılması için illiyet bağının ortaya konulması gerekmektedir. Aksi hâlde, ortaya çıkan durum Başbakan ve bakanların uyguladıkları genel siyasetin ve bakanlıkların görevleri ile ilgili şikayetlerin Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından incelenmesi sonucuna yola açar ki bu görev TBMM’nin yetki alanında olduğundan mümkün değildir.”