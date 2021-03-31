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Yaramazlara biraz batar!

AYM’den Gergerlioğlu’nun başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.

SON HABERLER

Aşı yalanları

Malum, gerçek ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşırmış.

Kazdağı Koruma Derneği: ’60 yıllık ruhsat’ koca bir yalan

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in yöneticisi Ahmet Şentürk’ün “60 yıllık ruhsatımız var” demesini ‘kocaman bir yalan’ olarak niteledi.