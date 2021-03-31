AYM’den Gergerlioğlu’nun başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.
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Aşı yalanları
Malum, gerçek ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşırmış.
‘Enflasyondan yüksek faiz’ öngören MB başkanının indirim için 340 bp payı var
Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, politika faizinin enflasyonun üstünde bir düzeyde kalacağını söyledi.
Samsun’da ‘kırmızı’ alarm: Emniyet takviye gönderdi, artık ‘uçan kuşa’ HES sorulacak
Haftalık vaka sayısı rekor üzerine rekor kıran Samsun’da önlemler sıkılaştırılıyor.
Koca: Mutasyon oranı yüzde 75’e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de mutasyonlu virüs görülme oranının yüzde 75’e yükseldiğini söyledi.
Kazdağı Koruma Derneği: ’60 yıllık ruhsat’ koca bir yalan
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in yöneticisi Ahmet Şentürk’ün “60 yıllık ruhsatımız var” demesini ‘kocaman bir yalan’ olarak niteledi.