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Yaramazlara biraz batar!

CHP başvurmuştu: AYM’den ‘çoklu baro’nun iptali talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti.

Fotoğraf: Arşiv

AKP ile MHP’lilerin imzasını taşıyan, bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan kanun teklifi, 11 Temmuz’da sabaha karşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. İlk alternatif baro ise İstanbul’da kurulmuştu.

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CHP, 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için geçen temmuzda AYM’ye başvurmuştu.

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