AYM’den CHP’nin Kanal İstanbul başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin Kanal İstanbul’un ‘yap-işlet-devret’ (YİD) modeli kapsamına alınmasına ilişkin yasal düzenlemenin iptaline ilişkin talebini reddetti.

Kanal İstanbul’un da YİD kapsamına alınabilmesi için gerekli kanun maddesi, Temmuz 2018’deki bir ‘torba yasa’ya eklenerek Meclis’ten geçirilmiş, ardından kanunlaşmıştı. CHP, kanun maddesinin iptali için AYM’ye başvurmuştu.

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AKP kararlı, muhalefet tepkili

Kanal İstanbul projesi, 2011’den bu yana AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alıyor. Marmara Denizi ve Karadeniz’i birleştiren yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’un, gemi trafiğini azaltacağını ve İstanbul Boğazı’nı daha güvenli hale getireceği savunuluyor.

Muhalefet partileri projenin gereksiz olduğunu savunurken, Kanal İstanbul’un ÇED raporu halkın görüşüne açıldı. İhalenin ise kısa süre sonra yapılabileceği açıklandı.

Projeye karşı çıkanlar arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu referandum yapılması gerektiğini savunuyor.