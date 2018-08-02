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Yaramazlara biraz batar!

AYM’den Berberoğlu’nun başvurusuna ret

 

MİT TIR’larına ilişkin belgeleri sızdırdığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru reddedildi.

Fotoğraf: Reutrs

24 Haziran’daki seçimlerde bir kez daha milletvekili seçilen ve dokunulmazlık hakkı kazanan Berberoğlu, ‘tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali’ ve ‘milletvekili görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle AYM’ye başvuruda bulunmuştu.

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AYM’nin başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara göre AYM’nin 18 Temmuz’da yaptığı toplantıda Berberoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiası şöyle değerlendirildi: “Başvurucunun mahkumiyet ile birlikte verilen tutuklama kararı üzerine tutulması yönünden bir ihlalin olmadığı açık olduğundan, başvurunun bu kısmının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.”

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Berberoğlu’nun milletvekilliği görevini yerine getirememesi nedeniyle bulunduğu ‘seçilme hakkının ihlal edildiği’ yönündeki iddiası da ‘açıkça dayanaktan yoksun olması’ nedeniyle kabul edilemez bulundu.

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