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Yaramazlara biraz batar!

AYM’den Berberoğlu için bir kez daha ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda oybirliğiyle ihlal kararı verdi.

Fotoğraf: AA

Durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası alması üzerine Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu, salgın önlemleri kapsamında tahliye edilmişti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 17 Eylül 2020’de Berberoğlu’nun ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine hükmetmişti.

Buna rağmen İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim 2020’de Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Berberoğlu’nun avukatları, 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı reddeden mahkeme, istinaf mahkemesini işaret etmişti.

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Berberoğlu’nun avukatları, bu gelişme üzerine, bir kez daha AYM’ye başvurarak yerel mahkemenin AYM’nin ilk ihlal kararına uymamasının hak ihlaline neden olduğunu belirtmişti.

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