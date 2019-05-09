AYM’den ‘Ayşe öğretmen’ için ihlal kararı: Tahliyesi bekleniyor

Anayasa Mahkemesi, Beyaz Show’a telefonla bağlanarak yaptığı konuşma nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan mahkum edilen öğretmen Ayşe Çelik’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Çelik ve kızı Deran

Ayşe Çelik’in avukatı infazın durdurulması talebinde bulunurken, halen cezaevinde bulunan Çelik’in tahliye edilmesi bekleniyor.

Reklam

Anayasa Mahkemesi’nin, Çelik’e 5 bin 500 lira tazminat ödenmesine de karar verdiği belirtildi.

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için Çelik hakkında dava açılmıştı.



Bir kez bebeğiyle cezaevine giren ve iki kez cezası ertelenen Çelik, geçen ay erteleme süresinin dolmasının ardından tutuklanmıştı.