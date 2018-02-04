AYM’den Alpay ve Altan’ın tedbir başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliye edilmeleri yönünde yaptıkları tedbir kararı başvurusunu reddetti.

AYM daha önce Alpay ve Altan’ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ ve ‘ifade ve basın özgürlüğü’ haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

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Aynı gün yüksek mahkemenin internet sitesinde yayınlanan gerekçeli kararın ardından hem Alpay ve Altan’ı yargılayan ağır ceza mahkemeleri hem de bir üst mahkeme tahliye taleplerini reddetmişti.

Ret kararlarından sonra yerel mahkemeler düzeyinde herhangi bir başvuru yolu kalmayan Alpay ve Altan, avukatları aracılığıyla AYM’ye tahliye edilmelerine yönelik tedbir başvurusunda bulundu.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, başvuruları 2 Şubat cuma günü inceleyen AYM ‘yaşam ya da maddi manevi bütünlük ile ilgili ciddi bir tehlike bulunduğu durumlarda tedbir kararı’ verilebileceğini belirterek talepleri reddetti.

Mahkeme ayrıca, Alpay ve Altan’ın serbest bırakılmamalarının, başvurunun esasına ilişkin olduğunu belirterek, işlerin niteliği gereği esas ile birlikte karara bağlanması gerektiğini, bu nedenle tedbir talepleri konusunda karar verilmesine yer olmadığını savundu. Mahkeme, işin mahiyetini de gözeterek başvuruların esasının incelenmesine öncelik verilmesine karar verdi.