AYM’den 70 bin ‘OHAL’ başvurusuna ret: İç hukuk yolları tüketilmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL KHK’larıyla doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki 70 bin 71 başvuruyu reddetti.

Mahkeme ret gerekçesi olarak ‘iç hukuk yollarının tüketilmemesi’ni gösterdi.

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AYM’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır.”