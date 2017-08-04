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AYM’den 70 bin ‘OHAL’ başvurusuna ret: İç hukuk yolları tüketilmedi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL KHK’larıyla doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki 70 bin 71 başvuruyu reddetti.

Fotoğraf: AYM

Mahkeme ret gerekçesi olarak ‘iç hukuk yollarının tüketilmemesi’ni gösterdi.

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AYM’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır.”

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