AYM yedi yılda 254 bin başvurunun 22 binini değerlendirdi, yüzde 3’ünde hak ihlali buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2019 yılında yapılan 42 bin 971 bireysel başvurudan 1250’sinde ihlal tespit etti. Uygulamanın başladığı 2012 yılından bugüne yapılan toplam bireysel başvuru sayısı ise 254 bin 636.

Yıllara göre yapılan ve sonuçlandırılan bireysel başvuru sayıları. (Grafikler: AYM)

Bireysel başvuru istatistikleri AYM’nin internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. 2019 yılında AYM’ye 42 bin 971 bireysel başvuru yapılırken, bunlardan 39 bin 469’u sonuçlandırıldı. AYM’nin bireysel başvuruları karşılama oranı ise yüzde 92 oldu. 2012 yılından bugüne sonuçlandırılan başvuru sayısı da 211 bin 801 olarak belirlendi.

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En az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilen bireysel başvuru sayıları.

Sonuçlandırılan başvurulardan 189 bin 627 bireysel başvuru için ‘kabul edilemezlik’ kararı verilirken, 8 bin 369 başvuruda ‘en az bir hakkın ihlali’ tespit edildi. İhlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında ise ilk sırayı yüzde 50.8’lik oranla ‘adil yargılanma hakkı’ ihlali aldı. İkinci sırada yüzde 30.9’luk oranla ‘mülkiyet hakkı’ ihlali yer alırken, onu sırasıyla yüzde 6.6’lık oranla ‘ifade özgürlüğü’, yüzde 2.6’lık oranla ‘özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı’, yüzde 2.1’lik oranla ‘kötü muamele yasağı’ ve yüzde 2’lik oranla ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’ ihlalleri takip etti. İhlal kararları arasında en sonda ‘bireysel başvuru hakkı ihlali’ bulunurken, ‘eğitim hakkı’, ‘seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘din ve vicdan özgürlüğü hakkı’ ihlalleri en düşük sayıda olan ihlal kararları olarak sıralandı.

2019’da 1250 ihlal kararı verildi

Adil yargılanma hakkı ihlallerinin güvencelere göre dağılımında ise ilk sırayı ‘makul sürede yargılanma hakkı’ aldı. İlk üçe giren diğer ihlaller ise ‘silahların eşitliği ilkesi/çelişmeli yargılanma ilkesi’ ihlali ve ‘gerekçeli karar hakkı’ ihlali oldu. İhlal kararlarının yıllara göre dağılımı göz önüne alındığında, 2019 yılı tespit edilen bin 250 ihlal kararı ile bireysel başvuru uygulamasının başladığı tarihten bugüne kadar verilen toplam ihlal kararlarının yüzde 14,6’sını oluşturdu. En çok ihlal kararı verilen yıl 2018 olurken mahkemenin tespit ettiği 2 bin 221 ihlal kararı toplamın yüzde 25.9’una denk düştü.

