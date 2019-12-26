AYM Wikipedia’ya erişim engelini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Wikipedia adlı internet sitesine getirilen erişim engelinin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar verdi.
Başvuruyu görüşen AYM Genel Kurulu, ihlal kararını altıya karşı 10 üyenin oyuyla aldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan 2017’de Wikipedia’nın tüm dillerdeki edisyonlarına erişimi engellemişti. Erişim engeline gerekçe olarak, ‘Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunmasını‘ gösterilmişti.
Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Nisan 2019’da Wikipedia’nın tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvurmuştu.