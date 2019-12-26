AYM Wikipedia’ya erişim engelini hak ihlali saydı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İdlib’deki saldırılar nedeniyle en az 80 bin sivilin Türkiye sınırına göç etmesiyle ilgili, “Bu insanlara çok hızlı bir şekilde Suriye’nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bölgeye ilaç desteğini artırdık ancak kış şartları çok ağır. Halihazırdaki mevcut çadır kent kamp kapasitemizi artırıyoruz” dedi.