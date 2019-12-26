Diken

Yaramazlara biraz batar!

AYM Wikipedia’ya erişim engelini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Wikipedia adlı internet sitesine getirilen erişim engelinin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar verdi.

Başvuruyu görüşen AYM Genel Kurulu, ihlal kararını altıya karşı 10 üyenin oyuyla aldı.

Reklam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan 2017’de Wikipedia’nın tüm dillerdeki edisyonlarına erişimi engellemişti. Erişim engeline gerekçe olarak, ‘Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunmasını‘ gösterilmişti.

Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Nisan 2019’da Wikipedia’nın tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvurmuştu.

Türkiye, Wikipedia’ya erişim engeli davasında savunma için ek süre istedi

AİHM, Wikipedia dosyasını açtı, Türkiye’ye 31 Ekim’e kadar süre verdi

Wikipedia Türkiye’yi AİHM’de dava edecek

Wikipedia’nın erişim yasağına itirazı reddedildi

SON HABERLER

Adalet bakanı: AİHM’nin Kavala çevirisi, karardan bir gün önce mahkemedeydi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gezi Davası’nın tutuklu yargılanan tek sanığı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararın çevirisinin, kararın kesinleşip kesinleşmediğini Adalet Bakanlığı’na soran ve işadamının tutukluluğunun devamına karar veren mahkemeye, bu kararından bir gün önce, pazartesi günü ulaştırıldığını açıkladı. Gül, mahkemenin cuma günü çeviri talebinde bulunduğunu ve istenen çevirinin pazartesi günü (23 Aralık) ulaştırıldığını belirterek, “Yargı bağımsız ve tarafsızdır” dedi.

İran’da yeni protesto dalgası bekleniyor; ülkede internet yine kesildi

İran’da 15-16 Kasım’da benzine yüzde 50 zam yapılması sonrası yaşanan ve ülke çapına hızla yayılan protesto gösterilerinin yeniden başlaması için sosyal medya üzerinden çağrı yapılmasının ardından, ülkedeki bir çok bölgede internet kesintisi yaşandığı bildiriliyor.

Kızılay, İdlib’den göçenler için Suriye’de çadır kentler kuracak

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İdlib’deki saldırılar nedeniyle en az 80 bin sivilin Türkiye sınırına göç etmesiyle ilgili, “Bu insanlara çok hızlı bir şekilde Suriye’nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bölgeye ilaç desteğini artırdık ancak kış şartları çok ağır. Halihazırdaki mevcut çadır kent kamp kapasitemizi artırıyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...