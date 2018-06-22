AYM: Terör tutuklusunun sınava götürülmemesi, eğitim hakkı ihlali değil

Anayasa Mahkemesi, terör suçlamasıyla tutuklu bir kişinin başvuru yaptığı sınava gidememesinin, eğitim hakkının ihlali olmadığına hükmetti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre darbe girişiminden sonra ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Müjdat Gürbüz, cezaevindeki bazı uygulamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Reklam

Tutuklu, başvurusunda sınavlara girişinin yasaklanması da gündeme getirdi. AYM, başvuruyu tüm yönleriyle açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Kararda, sınav yasağının eğitim hakkı ihlali olmadığı ifade edildi: “Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan mahpusların tam zamanlı eğitime erişimlerinin engellenmesi, başka bir ifadeyle cezevinde tutuldukları süre zarfında tam zamanlı eğitim faaliyetlerine devam edememeleri anayasanın 42’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında eğitim hakkından yoksun bırakılma olarak değerlendirilemez. Başvurucu; ALES, YDS, KPSS gibi merkezi sınavlara başvuru yapabilmesine rağmen tutuklu olması nedeniyle giremediğini ifade etmiştir. Anayasanın 42’nci maddesinin devlete ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere eğitim öğrenim imkanı sağlaması yönünde pozitif bir yükümlülük yüklemediği de gözönünde bulundurulduğunda ceza infaz kurumlarında terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olarak bulunan kişilerin merkezi sınavlara katılmalarına imkan tanıyıp tanımamak kanun koyucunun takdirinde olan bir husustur. Bu nedenle başvurucunun eğitim hakkını ihlal ettiğinden söz etme olanağı yoktur.”

Reklam

Gürbüz aynı başvurusunda cezaevinde fotoğraf çekiminin ve gönderiminin kısıtlanması, havalandırma bahçesinin üzerine fens teli çekilmesi, ziyaretçi sayısı ve ziyaret günlerinin sınırlandırılması ve radyo kullanımının yasaklanmasına da değinmişti.