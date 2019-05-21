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Yaramazlara biraz batar!

AYM raportörü: Kavala’nın tutukluluğunda hak ihlali var

Anayasa Mahkemesi raportörü, 567 gündür cezaevinde bulunan işadamı Osman Kavala’nın ‘haksız tutukluluk’ başvurusuyla ilgili olarak ‘hak ihlali’ tespitinde bulundu.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre AYM, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Kavala’nın bireysel başvurusunu yarın değerlendirecek.

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AYM, raportörle aynı yönde karar verirse, Kavala 24 Haziran’da başlayacak Gezi davası öncesinde özgürlüğüne kavuşabilir.

1 Kasım 2017’de tutuklanan Kavala hakkında hem 15 Temmuz hem de Gezi eylemleri nedeniyle soruşturma yürütülmüş, bu süreçte Kavala, dosyadaki kısıtlılık nedeniyle suçlamaları öğrenememişti.

Yaklaşık iki yıldır Kavala’nın yaptığı bireysel başvuruyu görüşmeyen AYM başvuruyu sürpriz bir şekilde gündemine aldı.

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15 Temmuz dosyasıyla ilgili hakkında işlem yapılmayan Kavala, diğer Gezi sanıklarıyla birlikte 24 Haziran’da mahkeme önüne ilk kez çıkacak.

62 yaşındaki Osman Kavala, aile şirketi Kavala Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanı ve Anadolu Kültür adlı bir sivil toplum örgütünün kurucusu.

Osman Kavala 567 gündür tutuklu

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