AYM: Para cezasını ödeyemeyen kanalın yayınını durdurmak basın özgürlüğü ihlali

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) para cezasını ödeyemeyen radyo ve televizyonların yayınını durdurması Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) ‘basın özgürlüğü ihlali’ sayıldı.

Fotoğraf: DHA

Mahkeme, yayın durdurma tedbiri konusunda, “Hedeflenen kamu yararı ile ifade ve basın özgürlüğü arasında bulunması gereken makul dengenin kurulamadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadesine yer verdi.

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İcra yoluyla da tahsil edilmesi mümkün olan borcun cezasının yayın durdurmak olmasının ‘gelirlerin kesilmesiyle geçici olan yayın durdurma tedbirinin kalıcı hâle gelebilmesine’ yol açabileceği belirtilen kararda, “Basın özgürlüğüne yönelik sınırlamaların, bireylerin haber alma hakkını da temin ettiğinden daha katı ölçütlere tabi olması gerekir” dendi.

Mahkeme şu ifadeleri kullandı:

“Bu çerçevede öngörülen tedbirin kuralla ulaşılmak istenen amaç bakımından zorunlu olmadığı, sınırlamayla hedeflenen kamu yararı ile ifade ve basın özgürlüğü arasında bulunması gereken makul dengenin kurulamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

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Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın Anayasa’nın 13., 26. ve 28. maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.”