AYM, Nazlı Ilıcak’ın hak ihlali başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ’nün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davası sanığı gazeteci Nazlı Ilıcak’ın ‘hak ihlali’ başvurusunu oy birliğiyle reddetti.

Fotoğraf: Reuters

AYM, öğle saatlerinde ise gazeteci Ali Bulaç’ın tutuklu kaldığı davada hak ihlaline uğradığına hükmederken, kapatılan Taraf gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Altan’ın başvurusunu reddetmişti.

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Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç ‘FETÖ üyeliği’ davasından sekiz yıla, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak darbe suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

AYM bugün bu üç sanığın dosyasını görüşmek üzere toplanmıştı.