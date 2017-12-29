AYM, milletvekillerine ‘Katil’ denmesinde sakınca görmedi: Katlanacaklar

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekillerine ‘Katil’ denmesinin ‘şeref ve itibarı ihlal etmediğine’ hükmetti.

Yeni Şafak gazetesi Ağustos 2011 tarihli sayısında bazı BDP milletvekillerinin fotoğraflarını kullanarak ‘Katil Sizsiniz’ diye başlık atmıştı. Haberde, “Türkiye Çukurca’da şehit düşen 11 askerimiz için göz yaşı dökerken, bu kanlı tablonun baş sorumlusu demokrasi kılıfı ile her fırsatta terörü yücelten BDP oldu. Kandil’in sözünden çıkmayan, kardeşlik projesini sabote etmek için her yolu deneyen, canlı bombayı ‘şehit’ ilan eden BDP katliamların ortağı haline geldi” ifadelerine de yer verilmişti.

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Söz konusu vekillerden Hasip Kaplan gazeteye tazminat davası açmıştı.

Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, haberde Türkiye’yi yönetmeye talip siyasi partinin ülkede gerçekleşen terör eylemlerine takındığı tavrın eleştirildiği, bu durumun basın yoluyla düşünce açıklaması ve eleştiri hakkı kapsamında kaldığı gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Temyiz üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı onamış, karar düzeltme istemi de aynı daire tarafından reddedilmişti.

Kaplan, bunun üzerine, haberde yer alan ifadeler dolayısıyla şeref ve itibarın korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

‘Katlanması gereken yükümlülük’

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında çıkan karara göre AYM, haberde şeref ve itibarın korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine karar verip tazminat davasını reddetti.

AYM derece mahkemelerince tarafların haklarının değerlendirilmesinde açık bir dengesizlik bulunmadığını belirledi.

Kararda, haberde BDP’nin eleştirildiği kaydedilerek, “Gazetenin şikayet edilen manşetle yaptığı eleştirinin kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aştığından bahsedilemez” dendi.

Kaplan’ın, fotoğrafına yer verilmesi nedeniyle hedef gösterildiği ve zarar tehlikesi altında bırakıldığı savına karşılık da basın özgürlüğü karşısında siyasetçilerin katlanması gereken yükümlülükler bulunduğu vurgulandı.