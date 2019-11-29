AYM, memuriyete girişte ‘güvenlik soruşturması’ şartını iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP milletvekillerinin itirazları sonucunda memuriyete girişte ‘güvenlik soruşturması’ şartını iptal etti.

Fotoğraf: AYM

AYM, 1 Şubat 2018 tarihli ve 7070 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun’un bazı maddelerinin iptal talebini görüştü. AYM, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından memuriyete girişlerde güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılmasını içeren maddeyi iptal etti.

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Dava dilekçesinde, kamu hizmetine girme hakkının kanunla belirlenmesinin zorunlu olduğu, güvenlik soruşturmasının nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı, bireyin temel hak ve özgürlüklerini etkilediği, uygulamaya ilişkin tüm hususların idareye bırakılmasının yasama yetkisinin devrine sebebiyet verdiği öne sürüldü. Ayrıca bu kanunun Anayasa’nın 2., 7., 13., 70. ve 128. maddelerine aykırı olduğu savunuldu.

Güvenlik soruşturması ve arşiv taramasıyla elde edilen verilerin kişisel veri olduğu, özel yaşamla ilgili soru sorulmasının, bunu kaydedilmesinin özel hayata saygı hakkına sınırlama getirildiği belirtildi.

Sözlü sınavın iptali talebi reddedildi

AYM’nin görüştüğü bir diğer konu ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı sözleşmeli personel alımlarındaki sözlü sınavlardı. CHP’li milletvekilleri atama konusunda sözlü sınav zorunluluğunun sınırları belirsiz ve keyfiyete yol açabileceğini savundu. Sağlık Bakanlığı’ndaki diğer personelle, sözleşmeli personel arasında eşitsizliğe sebebiyet vereceği gerekçesiyle iptali talep edildi.

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AYM, bu iptal talebini reddederken, sözlü sınav ve yerleştirmelerle ilgili esasların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

‘Avukatla hükümlü görüşmesinin kaydedilmesi Anayasa’ya aykırı’

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan hükümlü olan, başka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlülerin görüşmelerine ilişkin de yeni karar alındı.

Avukat ile hükümlü görüşmesinde görevlinin bulunmasının, belge örneklerinin el konulabilir olmasının ve görüşmenin kaydedilmesine dair bölümün Anayasa’ya aykırı olduğuna karar veren AYM, bu bölümü de iptal etti.

