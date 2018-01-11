AYM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliyesini istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyeye hükmetti.

AYM, Altan, Alpay ve Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın bireysel başvurularını görüştü.

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Yüksek mahkeme üç isim için de altıya karşı 11 oyla hak ihlali kararı verdi. AYM, Alpay ve Altan’ın da tahliyelerine hükmetti. Günay daha önce tahliye edilmişti. Diğer iki isim halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

‘Özgürlük ihlali’

AYM, ‘tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti, güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayla tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna’ karar verdi.

‘Kötü muamele’ ve ‘Hukuka aykırı gözaltı’ başvurularını ise ‘başvuru yollarının tüketilmemiş olması’ nedeniyle kabul etmedi.

Öte yandan AYM kararına göre Altan’a 20 bin lira tazminat ödenecek.

Bir yıldan fazladır tutuklular

Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan, darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 10 Eylül 2016’da gözaltına alınarak 22 Eylül 2016’da tutuklanmıştı. Eski Zaman yazarı Şahin Alpay da 30 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.

Altan hakkında ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Alpay hakkında ise darbecilik suçlamasıyla üç kez ağırlaştırılmış müebbet, örgüt üyeliğinden de 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dündar ve Gül hemen tahliye edilmişti

AYM, ‘MİT TIR’ları davası’nda 93 gün boyunca tutuklu bulunan eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün yaptığı bireysel başvurular da da hak ihlali kararı vermişti. AYM’nin kararından sonra, davanın görüldüğü alt mahkeme, birkaç saat içinde tahliye kararı yazmıştı.