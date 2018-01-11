Diken

Yaramazlara biraz batar!

AYM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliyesini istedi

Share81
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 82

 

Anayasa Mahkemesi (AYM), yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyeye hükmetti.

Alpay ve Altan

AYM, Altan, Alpay ve Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın bireysel başvurularını görüştü.

Reklam

Yüksek mahkeme üç isim için de altıya karşı 11 oyla hak ihlali kararı verdi. AYM, Alpay ve Altan’ın da tahliyelerine hükmetti. Günay daha önce tahliye edilmişti. Diğer iki isim halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

‘Özgürlük ihlali’

AYM, ‘tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti, güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayla tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna’ karar verdi.

‘Kötü muamele’ ve ‘Hukuka aykırı gözaltı’ başvurularını ise ‘başvuru yollarının tüketilmemiş olması’ nedeniyle kabul etmedi.

Öte yandan AYM kararına göre Altan’a 20 bin lira tazminat ödenecek.

Bir yıldan fazladır tutuklular

Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan, darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 10 Eylül 2016’da gözaltına alınarak 22 Eylül 2016’da tutuklanmıştı. Eski Zaman yazarı Şahin Alpay da 30 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.

Altan hakkında ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Alpay hakkında ise darbecilik suçlamasıyla üç kez ağırlaştırılmış müebbet, örgüt üyeliğinden de 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dündar ve Gül hemen tahliye edilmişti

AYM, ‘MİT TIR’ları davası’nda 93 gün boyunca tutuklu bulunan eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün yaptığı bireysel başvurular da da hak ihlali kararı vermişti. AYM’nin kararından sonra, davanın görüldüğü alt mahkeme, birkaç saat içinde tahliye kararı yazmıştı.

Tutuklu gazeteci Alpay: Çok ama çok yoruldum

Mehmet Altan: Niye tutukluyuz? Subliminal mesaj diye bir suç var mı yasada?


Share81
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 82

SON HABERLER

Cağaloğlu Anadolu öğrencilerinden müdüre suç duyurusu: Hakaretlerle tehdit edildik

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okulda düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere hakaret edip tehdit ettiği iddiasıyla okul müdürü Necati Yener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okulda düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere hakaret edip tehdit ettiği iddiasıyla okul müdürü Necati Yener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...