AYM kararları: Bulaç’ın hak ihlali başvurusuna kabul, Altan’a ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Ali Bulaç’ın tutuklu kaldığı davada hak ihlaline uğradığına hükmederken, kapatılan Taraf gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Altan’ın başvurusunu reddetti.

Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç ‘FETÖ üyeliği’ davasından sekiz yıla, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak darbe suçlamasıyla ömür boyu hapse hüküm giymişti. AYM bugün üç sanığın dosyasını görüşmek üzere toplandı.

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Üç sanık da ‘uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği’ gerekçesiyle ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

Tutuklu yargılanan Ali Bulaç’ın başvurusunu yerinde bularak ‘hak ihlali’ kararı verdi. Ahmet Altan’ın bireysel başvurusunda ise hak ihlali görülmedi.

Nazlı Ilıcak’ın başvurusuyla ilgili oturum sürüyor.

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AYM dün de gazeteciler Kadri Gürsel ile Murat Aksoy’un hak ihlaline uğradığı yönünde karar verirken Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık’ı reddetmişti.