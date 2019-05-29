AYM kararına rağmen gazeteci Kadri Gürsel ‘kelepçelenerek’ yeniden hapse gönderildi

Cumhuriyet davasından 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Kadri Gürsel hapiste kaldığı süre ceza süresini karşılamasına rağmen infaz için savcılığa çağrılmasının ardından kelepçelenerek hapse gönderildi.

Fotoğraf: Twitter

26 Eylül’de tahliye edilen Kadri Gürsel’in tutukluluğu için Anayasa Mahkemesi 2 Mayıs’ta ‘hak ihlali’ kararı vermişti. Buna rağmen Gürsel’in 20 Mayıs’ta 10 gün içinde infaz için savcılığa gitmesi yönünde tebligat aldığı ortaya çıkmıştı.

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Durumu Twitter’da bir dizi mesajla açıklayan Gürsel şöyle dedi: “Hakkımdaki 25 yıllık hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün Başsavcılığa başvurdum. 11 aylık tutukluluğum, 2.5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır. “

11 aylık tutukluluğunun bir yıllık denetimli serbestlik süresi hesaba katıldığında infazını karşıladığını belirten Gürsel Şöyle devam etti: “Cumhuriyet davasında verilen ve tutuklulukta peşinen infaz edilmiş olan haksız ve delilsiz hüküm nedeniyle, değil birkaç gün, bir saniye için dahi hapsedilmem hukuken mümkün değildir, olursa, bu hukukun ağır bir ihlalidir. AYM’nin hak ihlali başvurumdan 28,5 ay sonra nihayet 2 Mayıs’ta verdiği, ifade özgürlüğü hakkımın ihlal edildiği yönündeki kararı, aleyhimdeki sözde delili, dolayısıyla suçlamayı ve mahkumiyeti düşürür niteliktedir. Aleyhimdeki delili, suçlamayı ve mahkumiyeti hukuken geçersiz kılarak yeniden yargılanıp beraat etmemin yolunu açması gereken AYM kararı varken, tutukluğum sırasında infaz edilmiş bir hüküm için hapsedilmem hukuksuzluğu büyütüyor. Gazetecilik faaliyetimden dolayı delilsiz, haksız&hukuksuz olarak verilmiş ve 11 aylık tutukluluğum ile peşinen, tamamı infaz edilmiş bir hüküm gerekçe gösterilerek hapse konulmam, maruz kaldığım adaletsizliği daha da artırıyor.”

Beraat beklerken

Öğleden sonra savcılığa gidip teslim olan Kadri Gürsel kelepçelenerek hapse gönderildi.

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Basın mensuplarının soruları üzerine Gürsel, şunları söyledi: “Bana 20 Mayıs’ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim. Bana yapılan suçlama tamamen gazetecilik faaliyetidir. 11 ay cezaevinde yattığım için şu an yasaya göre, benim denetimli serbestlik hakkını kazanmış olmam lazım. Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Anayasa Mahkemesi de hak ihlali başvurumuzu kabul etmiş ve haklılığımız kanıtlanmıştır. İnfazın durdurularak yeniden yargılanmam ve beraat kararı verilmesi gerekiyor” dedi.

Gürsel’in prosedür gereği önce Metris Cezaevi’ne daha sonra da Silivri Cezaevi’ne gönderilmesi bekleniyor.

Denetimli serbestlik başvurusu kabul edilirse Gürsel işlemlerinin ardından cezaevinden çıkabilir.