Savcılık, Berberoğlu hakkındaki ‘AYM kararı uygulansın’ dedi, mahkeme kabul etti

İstanbul başsavcılığı, CHP’li Enis Berberoğlu hakkında iki kez ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarının bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek yeniden yargılama istedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verdi.

Reklam

Fotoğraf: AA

Durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası alması üzerine Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu, salgın önlemleri kapsamında tahliye edilmişti.

AYM Genel Kurulu, 17 Eylül 2020’de Berberoğlu’nun ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine hükmetmişti.

AYM kararına direnen İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim 2020’de Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Reklam

Berberoğlu’nun avukatları, 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı reddeden mahkeme, istinaf mahkemesini işaret etmişti.

Berberoğlu’nun avukatları, bu gelişme üzerine, bir kez daha AYM’ye başvurarak yerel mahkemenin AYM’nin ilk ihlal kararına uymamasının hak ihlaline neden olduğunu belirtmişti.

AYM, 21 Ocak’ta ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

Başsavcılıkça İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen talep yazısında, AYM’nin 21 Ocak’ta aldığı karar anımsatıldı.

Yazıda, ‘AYM kararında sanık Kadri Enis Berberoğlu’nun Anayasa’nın geçici 20. Maddesi’nin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanık Kadri Enis Berberoğlu’nun Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verildiği’ belirtildi.

“Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir” vurgusu yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi: “Anayasa Mahkemesi’nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM’den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.”

Fezleke düzenlenecek

Savcılığın, AYM’nin kararına ilişkin mütalaasını sunmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden olumlu yanıt geldi. Mahkeme, AYM’nin kararına uyulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, Berberoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.