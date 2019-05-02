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Yaramazlara biraz batar!

AYM, Kadri Gürsel ve Murat Aksoy’da ‘hak ihlali’ tespit etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu gazeteciler Kadri Gürsel ile Murat Aksoy’un ‘kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü’ haklarının ihlal edildiğine karar verdi.


Fotoğraf: DHA

AYM, gazeteciler Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Hüsrev Altan ve Nazlı Ilıcak’ın bireysel başvurularını karara bağladı.

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Yüksek Mahkeme, Cumhuriyet Gazetesi davası sanıklarından Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Bülent Utku ve Akın Atalay’ın bireysel başvurularında ihlal tespit edilmediği kararını verdi.

Üç başvuru yarın görüşülecek

Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarı Ali Bulaç ile ‘darbe çağrışımı’ davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın bireysel başvurularının ise yarın ele alınması kararlaştırıldı.

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