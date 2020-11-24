AYM, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverene desteği Anayasa’ya uygun buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), işverene sağlanacak ücret desteği tutarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasını öngören kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.
CHP, İşsizlik Fonu’ndan işverene destek verilmesini öngören hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle, düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurmuştu.
CHP’nin başvurusunda, fonun, ‘işsiz kalınması durumunda çalışanlara ekonomik güvence sağlanmasına’ yönelik amaç dışında kullanılmasına imkan tanındığı, işverene teşvik sağlanmasının fon amaçları arasında bulunmadığı savunulmuştu.
AA’nın haberine göre yüksek mahkeme, kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmederek, CHP’nin iptal talebini reddetti.
İşverene sağlanacak ücret desteği tutarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasının öngörüldüğüne işaret edilen gerekçede, teşvik niteliğindeki kuralla istihdamın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.