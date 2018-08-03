AYM, ifade özgürlüğünü hatırladı: Kılıçdaroğlu’nun tazminat cezaları bozuldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kayseri büyükşehir belediyesindeki yolsuzluk iddiasını gündeme getirdiği için 25 bin 500 lira tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Tazminat davalarında yeniden yargılamaya hükmeden AYM, Kılıçdaroğlu’na da 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiayı çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalarda dile getirmiş, bazı belediye çalışanları Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açmıştı. CHP lideri davalardan yedisinde toplam 25 bin 500 lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Kararların kesinleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre başvuruyu değerlendiren AYM, kararını, “Seçmenleri temsil eden başvurucu, açıklamalarında temel olarak seçmenlerin menfaatlerini savundu ve kamusal yararı yüksek bir meseleyi ele aldı” diye gerekçelendirdi.

‘İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine’ karar veren AYM Kılıçdaroğlu’na 20 bin lira tazminat ödenmesine, tazminat ödemeye mahkum edildiği davalarda da yeniden yargılanmasına hükmetti.

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‘Eleştiriye daha hoşgörülü olmalılar’

AYM’nin gerekçeli kararında, seçilmiş kimseler için ifade özgürlüğünün özellikle değerli olduğu tespiti yapılarak şöyle dendi:

“-Hoşgörülü olmalılar: Eleştirilerin hedefinde olan kişiler kamusal görev üstlenmiş olan belediye çalışanları olduğu için kabul edilebilir eleştiri sınırları, sade bir vatandaş ile karşılaştırıldığında daha geniştir. Bu sebeplerle eldeki başvuruya konu olayın tarafları olan kamu görevlilerinin gördükleri işlev nedeniyle kendilerine yönelik eleştirilere diğer vatandaşlara göre daha fazla hoşgörü göstermeleri gerekir.

-Denetlenmesi tabii: Önemli kamusal hizmetler sunan bir belediyenin görevlilerinin adının karıştığı soruşturmaların bir siyasi parti lideri olan başvurucunun sıkı ve yakın denetimi altında olması tabiidir.

-Caydırıcı etki olabilir: Toplam tazminatın başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik orantısız bir müdahale olduğu kanaatine varılmıştır. Başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığı ve orantılı da olmadığı; bu sebeplerle de demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”