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Yaramazlara biraz batar!

AYM, HDP’li Güven ve Farisoğulları’nın itiraz başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilleri düşürülen HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın bu kararın iptali için yaptığı başvuruyu oybirliğiyle iptal etti.

Fotoğraf: MA

Hakkari milletvekili Güven ve Diyarbakır milletvekili Farisoğulları’nın yanısıra CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da vekilliği düşürülmüş ve üç isim 5 Haziran’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Daha sonra Berberoğlu ve Güven tahliye edilmişti.

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HDP, 10 Haziran’da, Güven ve Farisoğulları’nın milletvekilliğinin düşürülme kararının iptali ve iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

HDP’den Güven ve Farisoğulları için AYM’ye başvuru

HDP’li Leyla Güven tahliye edildi

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları’nın vekilliği düşürüldü

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