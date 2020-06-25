AYM, HDP’li Güven ve Farisoğulları’nın itiraz başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilleri düşürülen HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın bu kararın iptali için yaptığı başvuruyu oybirliğiyle iptal etti.

Fotoğraf: MA

Hakkari milletvekili Güven ve Diyarbakır milletvekili Farisoğulları’nın yanısıra CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da vekilliği düşürülmüş ve üç isim 5 Haziran’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Daha sonra Berberoğlu ve Güven tahliye edilmişti.

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HDP, 10 Haziran’da, Güven ve Farisoğulları’nın milletvekilliğinin düşürülme kararının iptali ve iadesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.