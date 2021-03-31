AYM, HDP iddianamesini iade etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay başsavcılığına iade etti.

Fotoğraf: DHA

Yargıtay başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 17 Mart’ta AYM’ye gönderilmişti. AYM raportörünün inceleme sonucu hazırladığı raporda, usul eksiklikleri nedeniyle iddianamenin savcılığa iadesi istenmişti.

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Raportörün saptadığı eksiklikler şöyleydi: Bazı kişilerin kimlik bilgileri, bazı kişilerin görev tanımları, bazı eylemlerin tarih bilgileri, partinin MYK gibi organlarına yönelik suçlamalara ilişkin bilgiler.

AYM’nin önünde iki yol vardı. İddianame eksikliklerin giderilmesi için savcılığa iade edebilirdi ya da iddianame kabul edilip yargılama başlayınca eksikliklerin giderilmesi istenebilirdi.

Süreç nasıl işleyecek?

Usül eksikliklerinin giderilmesi ardından iddianamenin kabulü ve dava açılması halinde dosya, ekleriyle birlikte HDP’ye gönderilecek ve ön savunma istenecek.

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Ön savunmanın ardından Yargıtay başsavcısı, esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sunacak.

Görüşün HDP’ye gönderilmesi ardından HDP sözlü savunmasını yapacak.

Bu süre zarfında taraflar, mahkemeye ek savunma ve delil sunabilecek.

Tüm bu süreçlerin ardından AYM raportörü, dava hakkındaki son raporunu hazırlayarak mahkemeye önerilerde bulunacak.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasıyla son sözün söyleneceği gün belirlenecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek esasa ilişkin kararını verecek.

AYM, kararını üçte iki oy çokluğu ya da oy birliğiyle verecek. Oy çokluğu için 15 üyeli mahkemenin en az 10 üyesinin ortak bir karara varması gerekecek.

Karar ne zaman çıkar?

Kapatma davalarında kararın açıklanması süresi değişiklik gösteriyor.

Refah Partisi’ne açılan kapatma davası yedi ay sürerken, AKP hakkında açılan kapatma davasında mahkeme, dört ay içinde kararını açıklamıştı.

HDP öncesi kapatılan son partilerden Demokratik Toplum Partisi için ise süreç iki yıla yakın bir zamanda sonuçlanmıştı.

Hak-Par hakkında açılan kapatma davasında ise kararın çıkması yaklaşık yedi yıl sürmüştü.