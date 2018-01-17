AYM, Hasankeyf’i ‘batırdı’: Sular altında bırakacak düzenlemeye onay

Anayasa Mahkemesi (AYM), UNESCO’nun 10 kriterinden dokuzunu yerine getiren Hasankeyf’i sular altında bırakacak düzenlemeye vize verdi.

Batman ili sınırları içerisinde bulunan Hasankeyf’in, yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor. Hasankeyf, 1981 yılında Türkiye’de doğal koruma alanı ilan edilmişti.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Merkezi Direktörü Mechtild Rössler, 2016 yılında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin antik kent Hasankeyf için UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne başvurmadığını söylemişti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre AYM’nin kararıyla Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf’teki yerleşim alanının daha üst bölgelere taşınması kesinleşti.

Taşınmaz tarihi eserler ise sular altında kalacak.

Kararda şöyle denildi: “Mevcut ilçe merkezinin (Hasankeyf) su altında kalmasına sebep olacak Ilısu Barajı ve HES yapımının Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülmüş ise de bu yapım işinin, dava konusu kural tarafından öngörülen bir husus olmaması nedeniyle bu kapsamda denetime konu yapılabilmesi mümkün değildir. Belirlenen ilçe merkezi (Hasankeyf) ve belediye sınırlarının yöresel gereksinimlere uygun olup olmadığı, kamu yararını gerçekleştirip gerçekleştirmediği bir siyasi tercih sorunu olarak kanun koyucunun takdirinde bulunduğundan bu husus, yerindelik denetimi kapsamında olup anayasa yargısının denetiminin konusu dışında kalmaktadır.”