Diken

Yaramazlara biraz batar!

AYM ‘hak ihlali’ dedi: Berberoğlu’nun siyaset yapma hakkı elinden alındı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası almasının ardından milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.

Fotoğraf: AA

Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği‘ öne sürülmüştü.

Reklam

Başvuruyu bugünkü gündem toplantısında ele alan AYM Genel Kurulu, Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018’de Berberoğlu’nun hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

Reklam

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu’nda 4 Haziran 2020’de okunmuş ve milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.

CHP’li Berberoğlu’na salgın nedeniyle tahliye: 31 Temmuz’da yeniden cezaevinde

Milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden HDP’li vekillere polis engeli

Kılıçdaroğlu: Meclis vesayetten kurtulamıyor

Akşener: Berberoğlu’nun teröristlikle suçlanması doğru değil

DEVA Partisi: Seçmen iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edildi

Meclis başkanı: Vekilliğin düşürülmesinde yasama sonunu bekleme teamülü yok

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi

HDP: AKP’nin Kürt düşmanlığı, darbeci zihniyeti sürüyor

Berberoğlu: Demokrasi piyangosu beklemek fazla saftirik olurdu

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları’nın vekilliği düşürüldü

SON HABERLER

İçişleri bakanının, AYM başkanına yönelik ifadeleri üzerine…

Geçen ay başladığım ‘hükümet sistemleri’ yazı dizisinin dokuzuncusunun, Selahattin Demirtaş’ın parlamenter sistem önerisi üzerine olacağını söylemiştim. Ancak Demirtaş’ın önerisiyle ilgili yazıyı bir gün erteleyip İçişleri Bakanı’nın AYM Başkanı’na yönelik ifadeleri üzerine çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...