AYM ‘hak ihlali’ dedi: Berberoğlu’nun siyaset yapma hakkı elinden alındı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası almasının ardından milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.

Fotoğraf: AA

Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği‘ öne sürülmüştü.

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Başvuruyu bugünkü gündem toplantısında ele alan AYM Genel Kurulu, Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018’de Berberoğlu’nun hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

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Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu’nda 4 Haziran 2020’de okunmuş ve milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.