AYM, ‘FETÖ’ sanığının ‘ihlal’ başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir ‘FETÖ’ sanığının ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT’ta yaşananlara dair davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklu yargılanan mühendis Aydın Yavuz AYM’ye başvurmuştu.

Yavuz, ‘darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini’ iddia etmişti.

Yavuz’un başvurusunu görüşen mahkeme, başvuruyu reddederken, gerekçeli kararın daha sonra açıklanacağını bildirdi.

TÜRKSAT’a giderek yayınları kesmeye çalıştığı iddia edilen Yavuz’un telefonunda ‘ByLock’ bulunmuştu. Yavuz hakkındaki iddiaları reddetmişti.