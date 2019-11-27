Anayasa Mahkemesi (AYM), cinsel istismar iddiasında ‘takipsizlik’ kararını hak ihlali saydı.

Sputnik’in Resmi Gazete’den aktardığı habere göre bir boşanma davasındaki taraflardan kadının tanık olarak dinlenen 17 yaşındaki yeğeni, 14 yaşındayken eniştesinin cinsel istismarına maruz kaldığını öne sürdü. Bu ifadelerin ardından mahkeme, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Savcılık, cinsel istismar iddiasıyla ilgili yeterli ve kesin delil bulunmadığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Karara itirazın Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedilmesi üzerine cinsel istismara maruz kaldığını öne süren kız, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

‘Kötü muamele yasağı ihlal edildi’

Etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle ‘kötü muamele yasağı’nın ihlal edildiğine hükmeden AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.

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Şikayete konu olayların başvurucunun 15 yaşını tamamlamadığı döneme denk geldiği ifade edilen kararda, savcılığın soruşturma kapsamında avukat ve psikoloji alanında eğitim almış uzman eşliğinde başvurucunun ifadesini aldığı aktarıldı.

Tanık olarak başvurucunun annesinin ve teyzesinin de beyanlarının alındığı belirtilen kararda, bu aşamada sonuca etkili başkaca delil toplanmadığı belirtildi.

Zorla getirilme kararına rağmen sanığa ulaşılamadı

Kararda, çıkarılan tebligatlara ve zorla getirme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan şüphelinin sözlü savunmasının alınmadığı, savunmasını avukatı aracılığıyla gönderdiği yazılı dilekçeyle sunduğu kaydedildi.

Başvurucunun, eniştesi olan şüphelinin fiziksel temasları dışında kendisini telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddiası hatırlatılan kararda, bu konuda da tespit yapılmadığına işaret edildi.

Kararda, cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesi iddiasına ilişkin delillerin toplanması için yeterli soruşturma yapıldığından söz edilemeyeceği vurgulandı.