AYM, cezaevinin kitap yasağına ‘İfade özgürlüğü ihlali’ dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara Sincan Cezaevi’nin, bazı kitapları kendisine vermemesi üzerine başvuruda bulunan Zeki Bayhan için kararını verdi. AYM kararında, kitapların verilmemesini ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olarak değerlendirdi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda Hayri Demir’in haberine göre, Ankara Sincan Cezaevi’nde bulunduğu sırada kimi kitapların kendisine verilmemesi üzerine AYM’ye başvuruda bulunan Zeki Bayhan isimli tutuklunun başvurusu karara bağlandı. ‘İfade özgürlüğü ihlali’ gerekçesiyle yapılan başvuruyu AYM, ‘kabul edilebilir’ buldu.

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AYM kararında, kitapların verilmemesine dair cezaevi eğitim kurulunun vermiş olduğu karara karşı başvurucu Bayhan’ın, Ankara Batı İnfaz Hakimliği’ne şikayette bulunduğu ve İnfaz Hakimliği’nin de başvuruyu 24 Haziran 2015 tarihinde reddettiği hatırlatıldı. İnfaz Hakimliği ret gerekçesi olarak ‘yasaklı’ yayınlardan alıntılar bulunan kitapların başvurucuya verilmemesinin, cezanın infazı ile ulaşılmak istenen amaca uygun olduğu kararı da AYM’nin ihlal kararında yer aldı.

Esas yönünden kararını açıklayan AYM, “Hükümlü olan başvuruculara gönderilen yazılı bir dokümanın onlara verilmemesinin, haber veya fikir alma özgürlüğü ve dolayısıyla ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale oluşturduğu kabul edilmiştir” dedi.

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Kararda şu sonuca varıldı: “Sakıncalı kısımların yayından ayrılmasının mümkün olmadığı veya bu kısımlar çıkartıldığında geri kalan bölümün bir öneminin kalmadığı hallerde yayının tümünün mahpusa verilmemesi yoluna gidilebilirse de bu özel durumun da ilgili kararda gerekçelendirilmesi gerekir.”

AYM, bu gerekçelerle Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.