AYM: bianet’in haberine erişim engeli basın özgürlüğünün ihlali

Anayasa mahkemesi, 12 sene önce yayınlanan bir habere getirilen erişim engelinin ‘basın özgürlüğünün ihlali’ olduğuna hükmetti.

Bianet’te yer alan habere göre 30 Ağustos 2016’da ‘Sıcak İş İlişkileri Değil Taciz’ başlığıyla yayınlanan habere İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği 23 Haziran 2015’te erişim engeli getirdi.

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Haber Best Air isimli bir havayolu şirketindeki taciz iddialarını gündeme getiriyordu.

Erişim engeline yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bianet yetkilileri Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

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Mahkeme, habere getirilen erişim engellinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiğine hükmetti.

‘Haber kamu yararı taşıyor’

Resmi gazetede açıklanan gerekçeli kararda haber içeriğinde erişimin engellenmesini gerektiren bir durum olmadığı belirtilirken, haberin kamu yararı taşıdığı belirtildi.

Gerekçeli kararda şöyle dendi: “Söz konusu haberin toplumun önemli sorunlarından biri olan çalışma hayatında kadına yönelik gayriahlaki tutum ve yaklaşımlar ile ilgili olduğu, dolayısıyla kamu menfaatine ilişkin bulunduğu ve bilgilendirme değerinin yüksek olduğu tartışmasızdır. İş yaşamında cinsel taciz olaylarının süregelen bir toplumsal mesele olduğu, somut olay üzerinden geçen zamanın bu gerçeği değiştirmediği dikkate alındığında bir havayolu şirketinin genel müdürü ile ilgili bazı iddiaların da yer aldığı haberin yayımlanmasının kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda kuşku bulunmamaktadır.”