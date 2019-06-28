AYM başkanından ‘Kavala çıkışı’: Gezi’ye katılmak tek başına suç teşkil etmez

Tutuklu işadımı Osman Kavala’nın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurusunun reddedilmesi sonrasında açıklanan gerekçeli kararda, karara muhalefet eden AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

22 Mayıs tarihinde reddedilen Kavala’nın başvurusuna AYM başkanı ve iki başkan vekili dahil beş üye itiraz etti.

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Euronews’un haberine göre Arslan, Gezi Parkı olaylarının iki farklı şekilde yorumlandığına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bazıları eylemleri çevreci duyarlılıkla başlayan ve daha sonra bir çok alanda hükümet politikalarını kitlesel eleştiriye dönüşen gösteriler olarak nitelendirirken toplumun bir kesimi de yerleri değiştirilen ağaçlar bahane edilerek başlatılan hükümete karşı yurt dışı destekli bir kalkışma olarak değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesinin görevi bu nitelendirmelerden birini kabul etmek değildir.”

Arslan şu görüşleri savundu:

Kavala’nın 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katıldığına dair iddialar hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmamış.

Şiddet olayları ile başvurucu arasındaki bağlantının ortaya koyulduğu söylenemez.

Açıklanan gerekçeler ışığında başvurucunun hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunu işlediğini gösteren olgusal temellerin, bu kapsamda başvurucunun tutuklanması için gerekli kuvvetli belirtinin soruşturma makamlarınca gösterilemediği anlaşılmaktadır.

Soruşturma makamları bu olguların (tape ve fotoğraflar) tek başına ya da bir bütün olarak değerlendirildiğinde başvurucunun tutuklanması için gerekli olan suç işlediğini gösteren kuvvetli belirti oluşturduklarını ortaya koyamamıştır.

Başvuruyu reddeden üyeler ise şu iddiaları öne sürdü:

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Gezi olaylarını Anadolu’ya yaymak gibi fikirleri olduğundan söz etmesi,

Başvurucunun da bu hususları tasdikleyici sözler söylemesi ve bu doğrultuda toplantılar için mekan konusunda yardımcı olmaya çalışması,

Bir başka görüşmede gaz maskesi, gözlük vesair malzeme teminine yardımcı olacağını belirtmesi,

Gezi olaylarının siyasi durumu nasıl değiştireceğinden bahsetmesi,

Gezi olaylarının yaşandığı süreç içinde Gezi olaylarıyla ilgili bir kısım toplantılar düzenlemesi veya düzenlenen toplantılara katılması,

Eylemleri destekleyen bir kısım kişilerle görüş alışverişinde bulunarak ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalışması.

605 gündür tutuklu 62 yaşındaki Osman Kavala, aile şirketi Kavala Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanı ve Anadolu Kültür adlı sivil toplum örgütünün kurucusu.