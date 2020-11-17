AYM: Başkanın belediye meclisi kararına dava açması anayasaya uygun

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘belediye başkanının, belediye meclisinin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabileceğini‘ düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan Belediye Kanunu’nun 23. maddesinin üçüncü fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

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Belediye Kanunu’nun iptali istenen, ‘belediye meclisi kararlarının kesinleşmesi’ başlıklı 23. maddesinin üçüncü fıkrası, ‘belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir’ hükmünü içeriyor.

Başvuru kararında, belediye meclisi kararlarına karşı belediye başkanı tarafından açılacak davalarda, belediyenin kim tarafından temsil edileceği konusunda belirsizlik bulunduğu belirtilerek, kuralın Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

‘Hizmet edeceği açık’

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına, iptal isteminin oy birliğiyle reddine karar verdi.

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AYM’nin gerekçesinde, belediye başkanının, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden görüşülmesi için belediye meclisine iade ettiği ancak meclis tarafından ısrar edilmek suretiyle kesinleşen kararlara karşı ne tür bir başvuru mekanizması öngörüleceği ve bu başvurunun koşullarının belirlenmesinin kanun koyucunun takdirinde olduğu belirtildi ve şu tespitler yapıldı: ”Belediye başkanı tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülen kararların yargı mercilerince denetlenmesinin sağlanması, idarenin hukuka bağlılığını gerçekleştirmeye ve böylece bireylerin hak ve özgürlükleri ile toplum menfaatinin korunmasına hizmet edeceği açıktır. Dolayısıyla kuralın kamu yararı amacına yönelik olmadığı söylenemez.”