Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

AYM başkanı ‘eğildiği’ fotoğrafı anlattı: Kadraj oyunuyla manipülasyon yapılmış

Share4
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 4

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlarken ‘eğildiği’ fotoğraf için “Kadraj oyunuyla manipülasyon yapılmış” dedi.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre Arslan, gündem yaratan fotoğraf için şöyle dedi: “Çok saçma ve anlamsız bir konu. O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Kadraj oyunuyla manipülasyon yapılmış. Gerçek görüntüleri 31 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi sitesine koyduk. Bu fotoğrafı şahsıma hakaret, sayın cumhurbaşkanına da haksızlık. Ben Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmedim. Cumhurbaşkanına saygı ile yargı bağımsızlığı arasında bir bağ yoktur.” 

Reklam

Erdoğan’dan ‘Adli Yıl’ mesajı: Yargı, 2023 hedefleri doğrultusunda hayati önemde

CHP’den ‘Rahatsızlar’ diyen Danıştay başkanına: Çay toplayarak hakimlik olmaz

Danıştay başkanı ‘tarafsız yargı’yı savundu: CHP yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız

AYM başkanı ‘eğildi’, hukukçular ‘ayağa kalktı’: Nezaketen dahi uygun değil

Share4
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 4

SON HABERLER

Darbe girişimi | Maçka ilçe jandarma komutanı tutuklandı

  Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 19.04 İzmir merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, tutuklandı. 2009 yılında teğmenlik rütbesi alan Zengin’in ‘mahrem imamlar’ soruşturması kapsamında sorgulandığı, Maçka’daki PKK üyeleriyle herhangi bir bağlantısının tespit edilemediği ve bilgisayar, cep telefonu ve dijital cihazlarında ise ciddi bir […]

Akşam Postası / 5 Eylül 2017

1- Merkel duyurdu: AB-Türkiye müzakerelerinin kaderi ekimde belli olacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik görüşmelerinin geleceğine ekimde karar verileceğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...