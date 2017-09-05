AYM başkanı ‘eğildiği’ fotoğrafı anlattı: Kadraj oyunuyla manipülasyon yapılmış

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlarken ‘eğildiği’ fotoğraf için “Kadraj oyunuyla manipülasyon yapılmış” dedi.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre Arslan, gündem yaratan fotoğraf için şöyle dedi: “Çok saçma ve anlamsız bir konu. O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Kadraj oyunuyla manipülasyon yapılmış. Gerçek görüntüleri 31 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi sitesine koyduk. Bu fotoğrafı şahsıma hakaret, sayın cumhurbaşkanına da haksızlık. Ben Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmedim. Cumhurbaşkanına saygı ile yargı bağımsızlığı arasında bir bağ yoktur.”