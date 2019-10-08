AYM başkan vekilliğine Abdullah Gül’ün atadığı üye seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) başkan vekiliğine Recep Kömürcü seçildi. Kömürcü’nün biyografisinde, 2008’de, üç aday arasından dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine seçildiği belirtiliyor.

Recep Kömürcü.

Anayasa Mahkemesi’nin, başkan vekilliği seçiminin sonucuyla ilgili duyurusunda, şöyle dendi: “30 Mart 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca 8 Ekim 2019 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü seçilmiştir.”

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Evli ve iki çocuk babası Recep Kömürcü, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra mesleğe Çorum’da hakim adayı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hâkimliği Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulunan Kömürcü, 16 Mart 2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Kömürcü, Yargıtay 19’uncu Hukuk Dairesinde çalışırken, 4 Aralık 2008 tarihinde Yargıtay Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.