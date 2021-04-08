AYM, bakanların gazete tv kapatma yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından çok sayıda televizyon kanalı, gazete ve dergilerin kapatılmasına dayanak yapılan kanun değişikliğini kısmen iptal etti.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

ANKA’nın haberine göre karar CHP’nin iptal başvurusu üzerine alındı.

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CHP, olağanüstü hal (OHAL) kapmasında 27 Temmuz 2016’da çıkarılan 668 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (KHK) 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 38’inci (yürürlük) maddesi iptalini istemişti.

Fıkra şöyle: “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer almayan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.“

KHK, TBMM’de Kasım 2016’da kanun haline getirilmişti.

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Karar oy çokluğuyla

AYM’nin kararı oy çokluğuyla alındı. Başkanı Zühtü Arslan da istemin kabulü yönünde oy kullandığı için davada iptal kararı çıktı.

Gerekçeli kararda, fıkradaki ‘aidiyet’, ‘irtibat’ ve ‘iltisak’ kavramlarının genel kavram niteliğinde olduğu belirtildi: “Bu kavramların hukuki niteliği ve objektif anlamı yargı içtihatlarıyla belirlenebilecek durumdadır. Diğer yandan anılan kavramların içinde bulunulan dönem için farklı yorumlanabilmesi de mümkündür.”

AYM, idari bir kararla basın yayın kuruluşlarının kapatılmasının basın ve fikir özgürlüklerini ‘ihlal ettiğini’ de vurguladı.