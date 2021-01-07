AYM, Alpay’ın ‘konutu terk etmeme’ cezasını ‘hak ihlali’ saydı

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, yazar Şahin Alpay’ın tahliye edilmesinin ardından ‘ev hapsi’ne alınmasının da ‘hak ihlali’ olduğuna karar verdi.

Alpay (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

Kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Alpay, 30 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı. AYM, 11 Ocak 2018’de Alpay’ın tahliyesini isterken, yerel mahkeme dört gün sonra talebi reddetmişti. AYM, aynı yıl ikinci kez ihlal kararı vermişti. Bunun üzerine Alpay hakkında 16 Mart 2018’de tahliye kararı verilmiş ancak konutu terk etmeme şartı getirilmişti. 11 Mayıs 2018’de bu karar da kaldırılmıştı.

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T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre AYM, Alpay’ın konutu terk etmeme kararına karşı hak ihlali başvurusunu karar bağladı. Mahkeme, Alpay’ı hak buldu.

Kararda, AYM tarafından ‘temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiği’ne karar verilmesinin ardından, ‘gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu bir sonuç olduğu’ kaydedildi.

AYM’nin tüm kararlarının gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcı olduğu belirtilerek, Alpay kararı sonrası da ‘önceki duruma dönülmesi zorunluluğu bulunduğu’ dile getirildi.

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Kararda şu ifadelere yer verildi: “Kuvvetli suç belirtisinin olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği durumlarda, mahkemelerin tutukluluğu sona erdirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihlal ve sonuçları ortadan kaldırılmamış olur. Derece mahkemelerinin bu konudaki takdir aralığı ilk tutuklamaya göre oldukça sınırlıdır. Böyle bir durumda kuvvetli belirtilerin ortaya konulup konulmadığı yönündeki nihai değerlendirme Anayasa Mahkemesi’ne aittir.

Somut olayda konutu terk etmeme kararı verilerek, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına müdahaleye devam edilmiştir. Yeni delillerin bulunduğu gibi bir gerekçe bulunmamaktadır. İhlal, derece mahkemelerince ortadan kaldırılmamıştır. Suç işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunmamasına rağmen özgürlükten yoksun bırakılmasının sonlandırılmamış olması, anayasadaki güvencelere aykırıdır. Bu nedenle Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.”

AYM, konutu terk etmeme kararının iki ay sonra kaldırıldığını anımsatarak, 100 bin lira tazminat talep eden Alpay’a 20 bin lira ödenmesine karar verdi.