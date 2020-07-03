AYM, Akşener’in ‘MHP’den ihraç’ davasını reddetti

Anayasa Mahkemesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in MHP’den ihraç edilmesine karşı başvurusunu ‘yetkisizlik‘ gerekçesiyle reddetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Akşener, 2016’da Devlet Bahçeli karşısında aday olmuş, partiyi olağanüstü genel kurula götürmek istemiş ancak alınan yargı kararları sonucunda kongre yapılamamıştı. MHP Disiplin Kurulu, bunun ardından 8 Eylül 2016’da Akşener’in parti üyeliğinden kesin çıkarılmasına karar vermişti.

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İhracın ardından kararın iptali istemiyle Akşener’in açtığı davayı Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi reddetmiş, bunun üzerine Akşener, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Akşener’in davasının reddedilmesinin nedeninin başvurunun ‘seçme ve seçilme/siyasi haklardan’ yapılmaması olduğu öğrenildi.

Bu kararla, Akşener’in MHP’den ihracıyla ilgili iç hukuk yolu tükenmiş oldu.