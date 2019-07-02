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Yaramazlara biraz batar!

AYM, AA’nın cumhurbaşkanlığına bağlanmasının iptalini görüşecek

Anadolu Ajansı’nın (AA) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasının iptali Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından görüşülecek.

Fotoğraf: Twitter

CHP, AA’nın 33 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanması sonrasında iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurmuştu.

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Söz konusu kararnameyle AA’yı denetleme ve atama yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verilmişti.

Birgün’ün haberine göre AYM Genel Kurulu, başvuruya dair dün gerçekleşen gündem toplantısında ilk incelemeyi yaptı. İncelemede eksiklik görülmedi.

AYM iptal istemini esastan görüşerek karar verecek.

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Anadolu Ajansı’nı denetleme yetkisi cumhurbaşkanlığına verildi

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