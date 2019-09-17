AYM: 17/25 Aralık araştırma komisyonuna yayın yasağı basın özgürlüğünü ihlal

Anayasa Mahkemesi eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları için kurulan Meclis araştırma komisyonuna ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmesinin ‘basın özgürlüğünü ihlal ettiğine’ hükmetti.

Erdoğan Bayraktar, Mehmet Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler

17/25 Aralık operasyonları sonrası istifa etmek zorunda kalan AKP’li dört eski bakan için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmuştu. Ancak 21 kasım 2014 tarihinde TBMM Başkanlığı’nın başvurusu üzerine Ankara başsavcılığı soruşturmanın sağlıklı yürümesi, masumiyet karinesinin ihlal edilmemesi ve soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek komisyonla ilgili haberlere yayın yasağı getirmişti. Yayın yasağına itiraz eden Halk Radyo ve Televizyonculuk A.Ş. sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

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Komisyon dört eski bakanın Yüce Divan’a sevkine gerek olmadığına karar vermişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararında ‘ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği’ belirtildi. Bu nedenle başvurucu Halk Radyo ve Televizyonculuk A.Ş.’ye ‘toplam 2,681.10 TL yargılama giderlerinin yasal faizleriyle birlikte ödenmesi’ istendi.

Kararda, TBMM Başkanlığı Meclis Soruşturma Komisyonu tarafından haklarında soruşturma yürütülen bakanların sadece isim ve soy adlarının baş harflerine yer verildi.

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Kararda ‘kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilebilecek muhtemel suistimalleri engelleyecek belirli ve kesin kurallar ile sıkı denetim öngören özel bir kanunu düzenleme uyarınca gerçekleştirilmesi‘ gerektiği, ‘keyfi yasak olamayacağı’ ifade edildi.

Karar oybirliğiyle alındı.