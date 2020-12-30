Aylin Sözer’in yakınları, katilin Sözer’in eski sevgilisi olduğu iddiasını reddetti

İstanbul Maltepe’deki evinde öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Aylin Sözer’in yakınları, katil zanlısının Sözer’in eski sevgilisi olduğu iddialarını reddetti.

Fotoğraf: Twitter

BBC Türkçe’ye konuşan Aylin Sözer’in kuzeni Serap Savcı, kuzeninin yaklaşık iki ay önce bu eve taşındığını ve katil zanlısıyla eve yeni dolap yaptırmak amacıyla iletişime geçtiğini söyledi: “Bina sakinleri de bu adamı tanıyormuş, Aylin yeni dolap yaptırmak isteyince ondan yapmasını istemiş ama adam çok yüksek bir fiyat çıkarınca yapmaktan vazgeçmiş.

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O gün binaya elini kolunu sallaya sallaya girmiş, daha önce girip çıktığı için de sorun olmamış.”

Serap Savcı, 48 yaşındaki Aylin Sözer’in 22 yaşında bir oğlu olduğunu ve ‘haberlerde öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu durumun tüm aileyi yaraladığını’ şöyle ifade etti: “Bu çirkin ve yalan haberlerle arkasından bıraktığı evladı ve tüm ailesi daha çok yaraladı.”

Kuzeninin çok yardımsever bir insan olduğunu söyleyen Serap Savcı, şöyle devam etti: “Aylin çok iyi bir insandı, ihtiyacı olan herkese gerek maddi gerek manevi elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırdı. Herkese faydalı olmak isteyen bir kadındı. Bu adama da belki de sırf destek olmak için dolap yaptırmak istemiş olabilir. Binadakiler de bu adamı tanıyınca, o da yardımcı olmak istemiş. Ama adam fiyatı çok yüksek söyleyince vazgeçmiş, bu adam da kafayı Aylin’e takmış.”

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‘Banka hesaplarına girip EFT yapmış‘

Serap Savcı’nın oğlu Endercan Güngörür ise Twitter hesabındaki paylaşımında zanlının teyzesinin evine girdikten sonra, cep telefonundan banka hesaplarına girdiğini ve oradan yüksek meblağda havale yapmak istediği bilgisini paylaştı.

BBC Türkçe’nin telefonla konuştuğu Endercan Güngörür, Aylin Sönmez’in dolap yapma fikrinden vazgeçmesi üzerine zanlının onu tehdit ettiğini ve sözlü tacizde bulunduğunu öne sürmüş: “29 Aralık sabahı bu cani Aylin Abla’nın evine bir şekilde girmiş ve girer girmez onu katlettiğini düşünüyoruz. Telefonuna ulaşıp banka hesaplarına girmiş, şahıs kendi kardeşine 260 bin TL tutarında bir EFT yapmış, banka teyit için Aylin Abla’yı aramış, yanıt alamayınca EFT reddedilmiş.

Katil daha sonra Aylin Abla’nın asistanına, ‘Sana döviz yolluyorum, onu boz ve sana göndereceğim adrese yolla’ diye yazmış. Asistan durumdan şüphelenmiş ve ‘Sesinizi duymadan olmaz’ demiş. Bunun üzerine katil ‘Gerek kalmadı’ diye yanıt yazınca asistan, Aylin Abla’nın üst katında oturan Nilay Abla ile iletişime geçiyor. O da anahtarla kapıyı açmaya çalışmış ama kapı arkadan kilitliymiş. Polisi çağırınca da katil evi yakmaya çalışmış. Haberlerde yazılan ilişkileri vardı iddiası ise tamamen yalan.”