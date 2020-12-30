Aylin Sözer’in katilinin ifadesi: Kadını suçladı

İstanbul’da eski sevgilisi Aylin Sözer’i öldüren katil, kadını kendisine saldırmakla suçladı.

Kemal Ayyıldız, dün Maltepe ilçesinde akademisyen Sözer’i bıçaklayarak öldürmüş, ardından da daireyi ateşe vererek yangın çıkarmıştı. Gözaltına alınan 32 yaşındaki zanlı, polis tarafından sorgulandı.

Reklam

Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre, Ayyıldız, Sözer ile 10 yıl önce sosyal medyada tanıştıklarını, aralarında ilişki başladığını, bazen kavga edip bazen barıştıklarını ifade etti.

Ayyıldız, bu sürede askere gidip geldiğini, evlendiğini, çocuklarının doğduğunu ancak Sözer’le görüşmeyi sürdürdüklerini belirterek, geçen yıl eşiyle boşanma kararı aldıklarını, eşinin çocuklarıyla Manisa’ya gittiğini dile getirdi.

Zanlı, Sözer’le bir aydır kavgalı olduğunu, olay günü buluşmak için randevulaştıklarını savunarak şunları iddia etti: “Ben yılbaşını çocuklarımla Manisa’da geçirmek istediğimi söyleyince tartıştık. Sırtımı dönünce bıçakla bana saldırdı ancak elinden bıçağı aldım. Boğazına sapladım. Öldüğünü görünce çakmak doldurmak kullanılan gaz yağını üzerine dökerek ateşe verdim.”

Reklam

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığına göre ise Ayyıldız ifadesinde “Sabah borç para istemek için evine gittim. Aramızda tartışma çıktı. Bıçakladım. Hırsızlık süsü vermek için altınlarını aldım” ifadesini kullandı.