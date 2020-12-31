Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı: İyilik meleğimiz seni unutmayacağız

Maltepe’deki evinde öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer’in cenazesi toprağa verildi. Cenazeye Sözer’in ailesi, dostları, akademisyen arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Fotoğraf: AA

Aylin Sözer’in, dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumundan alınarak Kartal Soğanlık’taki gasilhaneye götürülen cenazesi, Maltepe’deki Gülsuyu Mezarlığı içinde yer alan camiye getirildi.

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Camide, Aylin Sözer’in babası Ayhan, annesi Safiye ve kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Tabutun önüne ‘İyilik meleğimiz seni unutmayacağız’ yazısının bulunduğu Aylin Sözer’in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer’in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.

Burada Aylin Sözer için cenaze namazı kılındı. Namaza, Aylin Sözer’in öğrencileri ve yakınları da katıldı.

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Aylin Sözer’in cenazesi, helallik alınmasının ardından götürüldüğü Gülsuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Avukat Okan Göler cenaze töreninin ardından şunları söyledi: “Maktul Ailesi’nin avukatıyım. Bugün Türkiye’de bir anne bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafından katledilmiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanığın en ağır ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Dosya hakkında kısaca bir bilgi verilmek gerekirse de şu an dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndadır. Ve soruşturma aşaması devam etmektedir. Soruşturma devam ettiğinden dolayı dosya hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Net bir bilgiye sahip olduğumuz takdirde gerek yazılı gerek sözlü kamuoyuna bir bilgilendirme yayınlayacağız.”