Aylardır eve kapanma sonrası tatile çıkmak isteyen 81 yaşındaki kadını sahte otel sitesiyle dolandırdılar

Tanınmış otellerin adıyla sahte site açıp dolandırıcılık yapanların tuzağına bu kez salgın nedeniyle aylardır evden çıkamayan 81 yaşındaki Fatma Çiçek Ural düştü.

Otelin sahte sitesi hala yayında.

Hürriyet’in haberine göre erken rezervasyon ve indirimlerden faydalanmak için internette arama yapıp tatil satın almak isteyen vatandaşlara sponsorlu içerik ve kopya sitelerle tuzak kurulmaya devam ediyor.

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Ural, 65 yaş üstüne konan yasaklardan dolayı aylardır eve kapandıktan sonra kızıyla tatil yapmak istedi. İzmir Çeşme’deki Altın Yunus Resort ve Termal Otel için Google araması yaptığında karşısına dolandırıcıların hazırladığı ‘cesmealtinyunus.com’ adres çıktı. 5-11 Temmuz tarihleri için iki kişilik rezervasyon yaptıran Ural’ın kredi kartından 8 bin 541 liralık ödeme alındı. Ural, rezervasyonun yapıldığına dair otelin logosuyla belge bile aldı.

Ardından gerekli seyahat izin belgesinde sorun yaşandı. Rezervasyonu iptal etmeye çalışan Ural başarılı olamayınca kızı Zeynep Ural devreye girdi ve dolandırıcılık ortaya çıktı.

Paralarını alamayınca anne-kız avukatlarına başvurdu. Avukat Mehmet Ali Köksal Google’a başvurarak dolandırıcılara ait sitenin en üstte çıkmasını engellediklerini belirtti.

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Otelin gerçek sitesinde ise açılış sayfasında adlarına sahte internet siteleri açıldığı, bunların kendileriyle herhangi bir ilgisinin olmadığı ve itibar edilmemesi gerektiği uyarısı çıkıyor.