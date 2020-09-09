Aylardır çocuğuna sarılamayan hemşire: Lütfen kurallara uyun

Covid-19’la mücadele eden sağlık çalışanlarından hemşire Sedef Kılıç aylardır üç yaşındaki kızına sarılamadığını gözyaşları içinde anlatarak uyardı: “Lütfen kuralları uygulayın”.

Fotoğraf: DHA

Ailelerine duydukları özlemle görevlerini yürüten sağlık çalışanları, salgını en az kayıpla atlatabilmek için vatandaşlara “Kurallara uyun” çağrısını bir kez daha yeniledi. Görevli olduğu hastanenin mart ayından itibaren pandemi hastalarına hizmet vermeye başladığını söyleyen altı yıllık hemşire Sedef Kılıç, uzun bir süredir evladına sarılıp öpemediğini söyledi.

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Üç yaşındaki kızı İkra ile verilen molalarda cep telefonu ile görüntülü konuşan hemşire, evladı ile hasret gideriyor. Kendisi görevde iken çocuğuna eşi veya annesinin baktığını ifade eden Kılıç gözyaşları içinde şunları söyledi: “İnsanlar evlerine gidip sevdiklerine sarılıyor bizler ise uzaktan hasret gidermeye çalışıyoruz. Eve gittiğimizde de onlardan uzak duruyoruz. Evladıma sarılıp, öpmek istiyorum ama yapamıyorum. Uyutacağımız zaman bile başımızı çeviriyoruz ki nefesimiz ona değmesin. Zor bir dönemden geçiyoruz. Herkes mümkün olduğunca maske taksın. Kimse kimseye güvenmesin, en yakınınız bile hasta çıkabilir. Bu nedenle mutlaka maske takıp, sosyal mesafeyi koruyup ve hijyene dikkat edelim. El ele verirsek bu hastalığı yenebiliriz. Lütfen hem kendiniz hem de size yakın olan kişilerin sağlığını düşünüyorsanız kuralları uygulayın.”

Covid-19 tanısı konulan hastalarla yakın temasta bulunan sağlık çalışanları tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlikle koruyucu tedbirlerini alıyor. Özellikle hastayla temas edeceği zamanlarda 2-3 kat maske ve eldiven kullanımına özen gösterdiklerini vurgulayan Kılıç şöyle devam etti: “Kıyafetimizin üzerine giyindiğimiz tulum en az yarım saat üzerimizde kalıyor. Tulumu çıkardığımız zaman formalarımız su gibi oluyor. Terimiz üzerimizde kuruyor. Hastanın durumuna göre bazen saatlerce üzerimizde kalıyor. Kendimizi korumalıyız çünkü birçok sağlık çalışanı bu hastalığa yakalandı ve yaşamını yitirdi.”