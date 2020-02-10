Aylarca takip ve taciz edildiği adam tarafından ateşe verilen Hintli kadın hayatını kaybetti

Hindistan’da, bir üniversitede öğretim üyesi olan 25 yaşındaki kadın, kendisini aylardır takip ve taciz eden adam tarafından ateşe verildi. Bir hafta önce saldırıya uğrayan ve vücudunun yüzde 40’ında yanık oluşan kadın yaşam mücadelesini bugün, tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Maharaştra eyaletinin Hinganghat kentinde yaşayan, üniversiteye giderken saldırıya uğrayan kadının adı açıklanmadı. Tutuklanan saldırganın, mazota batırdığı bir sopayı kadının üzerine savururken ateşe verdiği belirtildi.

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Görgü şahidi Vijay Kukade, bisikletiyle işe giderken bir kadının çığlıklarını duyup durduğunu belirterek, “Birden bire alevler içinde bir kadın gördüm. Çevredekilerle yardım etmeye çalıştık ve ambulans çağırdık” dedi.

Ailesi, aylardır takip edilen kadının saldırganın sözlü ve fiziki tacizine uğradığını ve sonunda onu feci şekilde kaybettiklerini açıkladı.

Geçen hafta, Hinganghat kentinde, kadının saldırıya uğramasının ardından eylem düzenlenmiş; eylemciler saldırgana idam cezası verilmesini istemişti (üstte).