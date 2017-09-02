Aylan Kurdi’nin halası: O zaman herkes kendini sorumlu hissetti, sonra işine döndü

Cesedi Bodrum sahiline vuran üç yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi’nin halası Tima Kurdi, yeğeninin ölümüyle ilgili “O zaman herkes kendini bir parça sorumlu hissetti ve onun kendi oğulları da olabileceğini düşündü. Ama birkaç ay sonra herkes kendi işine döndü” dedi.

Üç yaşındaki Aylan Kurdi, 2 Eykül 2015’te Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos adasına çıktıkları yolculukta lastik botun alabora olması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Aylan’ın kıyıya vuran cansız bedeninin fotoğrafı dünyada uzun süre gündem olmuştu.

‘Birkaç ay sonra herkes işine döndü’

Hürriyet’ten Banu Şen’e konuşan Kurdi, kendisi ve ailesinin hayatlarının en kötü, en trajik iki senesini yaşadığını söyledi: “İnsanların ne olduğuyla ve hayatımıza devam etmek için, elimizden gelenin en iyisini yapmaya ne kadar çalıştığımızla ilgili hiçbir fikri yok. Alan’ın (Aylan) Bodrum’da o plajda fotoğrafını gördüğümde bunun Allah’ın bir mesajı olduğunu düşündüm. Elbette daha önce binlerce çocuk öldü ve hala ölüyor. Ama o çocuğu oraya ben koymadım. Kuvvetli olarak inanıyorum ki Allah bizim bir arada olmamızı, birbirimizi sevmemizi, birbirimizi anlamamızı, bencil olmamamızı ve her şeyden şikayetçi olmaktan vazgeçmemizi istedi.”

Aylan’ın plajda bulunduğunda dünyanın ağladığını gördüğünü belirten Kurdi, “Size beni nasıl vurduğunu anlatamam. Bunu anlatacak kelime yok. Ben o fotoğrafa bakamıyorum. Oysa o zaman herkes kendini bir parça sorumlu hissetti ve onun kendi oğulları da olabileceğini düşündü. O insanlara yardımcı olmaya çalıştılar. Sınırların açılması gibi… Ama birkaç ay sonra herkes kendi işine döndü” diye konuştu.

Kurdi, iki yıldır konferanslarda, seminerlerde, üniversitelerde sesini duyurduğunu ve Aylan’ı anlattığını aktardı.

‘Mülteci sorununun çözümü savaşın bitmesi’

İnsanlardan politikacılarıyla konuşmalarını, seslerini duyurmaya yardımcı olmalarını istediğini kaydeden Kurdi şöyle devam etti: “‘Dünyaya yeter artık mültecilere yardım edin ve bir çözüm bulun’ diyorum. Mültecilerin sebebi bu savaş. Dünya liderlerine de sesleniyorum: Lütfen bu insanların çektikleri acıları düşünün. Onların haysiyetlerini geri verin. Onların kendi evlerine dönmelerine izin verin. Savaş başlayalı yedi yıl oldu. Eğer mültecilere sorsanız şimdi büyük çoğunluğu kendi evine dönmek isteyecektir. Ama maalesef gidecek bir evleri yok artık.”

Kurdi, mülteci sorununun çözümünün basit olduğunu, bunun da savaşın bitmesi olduğunu söyledi.